In 5 anni 99 morti in strada | il Comune di Genova lancia campagna shock

(Di lunedì 12 aprile 2021) GENOVA – “Chi preferisti essere?”, e un’immagine eloquente con una persona che parla al cellulare e un’altra rimasta ferita a morte dopo l’impatto con un’auto. È uno dei contenuti della campagna di comunicazione “shock”, con manifesti, video, post social e un test online per verificare il proprio grado di conoscenza delle regole della strada lanciata dal Comune di Genova e dalla Polizia locale per rilanciare il tema della sicurezza stradale. Prevista anche la distribuzione di 20.000 guide in due formati, uno rivolto ai più giovani, l’altro agli adulti.

il Resto del Carlino

