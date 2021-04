Il WMF punta sulle donne | ‘Women in Tech’ chiama esperte di innovazione digitale

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Il WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, anche quest’anno offrirà all’interno della propria agenda le testimonianze di numerose esperte e professioniste in materie STEM (dall’inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) che, con il proprio know-how, contribuiscono in maniera fondamentale alla crescita del mondo dell’innovazione italiana e internazionale.