Giovinazzo: due sorelle, di 12 e 14 anni, scomparse da tre giorni Si sono allontanate da una comunità (Di lunedì 12 aprile 2021) Non si hanno notizie dal 9 aprile di due sorelle, di dodici e quattordici anni. Si sono allontanate da una comunità di Giovinazzo e secondo il resoconto dell’Ansa, I responsabili della struttura hanno denunciato un allontanamento volontario. Sempre stando all:agenzia di stampa l’avvocato della nonna affidataria ritiene la scomparsa legata alla conoscenza con qualcuno nel social network. Ricerche in corso, coordinate dai carabinieri. L'articolo Giovinazzo: due sorelle, di 12 e 14 anni, scomparse da tre giorni <small class="subtitle">Si sono allontanate da una comunità</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Non si hanno notizie dal 9 aprile di due, di dodici e quattordici. Sida unadie secondo il resoconto dell’Ansa, I responsabili della struttura hanno denunciato un allontanamento volontario. Sempre stando all:agenzia di stampa l’avvocato della nonna affidataria ritiene la scomparsa legata alla conoscenza con qualcuno nel social network. Ricerche in corso, coordinate dai carabinieri. L'articolo: due, di 12 e 14da tre Sida una proviene da Noi Notizie..

