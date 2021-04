Garavaglia punta a riaprire tutta Italia entro il 2 giugno (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia, in un’intervista alla Stampa, conferma che nei prossimi giorni la cabina di regia del governo comincerà a programmare alcune aperture, sempre sulla base dei dati scientifici e dell’andamento dei contagi. E per quanto riguarda la stagione turistica l’esponente della Lega dice di lavorare per farla ripartire «a maggio, almeno per le spiagge, con protocolli rafforzati all’inizio». Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Repubblica frena sulle zone gialle a maggio, per Garavaglia la cosa più importante è dare una prospettiva. «Ovvio che sarei più contento se le spiagge, come l’anno scorso, aprissero a metà maggio». In ogni caso, promette, entro la festa della Repubblica, il 2 giugno, dovrà essere aperto tutto o quasi tutto. «Quando ho parlato del 2 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro per il Turismo Massimo, in un’intervista alla Stampa, conferma che nei prossimi giorni la cabina di regia del governo comincerà a programmare alcune aperture, sempre sulla base dei dati scientifici e dell’andamento dei contagi. E per quanto riguarda la stagione turistica l’esponente della Lega dice di lavorare per farla ripartire «a maggio, almeno per le spiagge, con protocolli rafforzati all’inizio». Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Repubblica frena sulle zone gialle a maggio, perla cosa più importante è dare una prospettiva. «Ovvio che sarei più contento se le spiagge, come l’anno scorso, aprissero a metà maggio». In ogni caso, promette,la festa della Repubblica, il 2, dovrà essere aperto tutto o quasi tutto. «Quando ho parlato del 2 ...

