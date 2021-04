Fedez sostiene Malika | ecco perché è stata rifiutata dai genitori

(Di lunedì 12 aprile 2021) La storia die la solidarietà del rapper milanese “Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia lesbica“. Succede a Castelfiorentino, siamo nel 2021. La ragazza si chiamae grazie ai social le sta arrivando tutta la solidarietà.ha usato i social per aiutare, una ragazza minacciata di morte daiper aver detto loro di essere lesbica. Così il rapper ha raccontato la sua storia: «Mi avete inviato in tanti la terribile e assurda storia di», ha scrittosui social – «Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. I vari Pillon, associazioni cattolico-estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordarci che amare una ...

La solidarietà 'social' di Elodie eper Malika, la ragazza cacciata da casa perché gay Il rapperpubblicamente la giovane Malika, cacciata di casa e minacciata di morte dai genitori perché omosessuale. E anche Elodie ...Come mai? "Leiche i miei amici sono andati a casa mia per prendere la mia roba con la ... "Sì, perfinomi ha scritto. Mi ha detto che se ho bisogno lui c'è. Ma soprattutto mi hanno ...La ragazza si chiama Malika e grazie ai social le sta arrivando tutta la solidarietà. Fedez ha usato i social per aiutare Malika, una ragazza minacciata di morte dai genitori per aver detto loro di ...“L’amore è amore e basta" scrive Debora Serracchiani. La storia di Malika, ragazza di Castelfiorentino ripudiata dalla famiglia perché innamorata di una donna ha riempito la rete di migliaia di commen ...