Fall in love, la Devotion Bag di Dolce & Gabbana

Mettete insieme una borsa, il Lago di Como e Monica Bellucci. Aggiungete la grande creatività di Dolce&Gabbana e spalancate gli occhi per assistere alla meraviglia della collezione primavera estate 2021 dedicata alla Devotion Bag. Un sogno reso ancora più prezioso dal fascino della protagonista e testimonial storica della Maison, Monica Bellucci. Sullo sfondo l'azzurro del Lago di Como che contrasta con gli abiti neri indossati da una sinuosa e sorridente Bellucci. Sei abiti per celebrare la borsa caratterizzata dal cuore sacro. Trasportata sulla passerella da droni volanti, appena tre anni fa, la Devotion Bag è immediatamente diventata uno dei modelli iconici di Dolce&Gabbana. Borsa Devotion in pelle lamè

Ultime Notizie dalla rete : Fall love Giuliano Ligabue, molto più che un chitarrista: 'Il mio stile musicale tra jazz e swing' "When I fall in love", uscito a febbraio, è un omaggio a Nat King Cole: ne propongo una versione molto semplice, voce e chitarra, per evitare di scimiottare l'originale. A marzo ho riarrangiato "The ...

Rag'n'Bone Man: è uscito il nuovo singolo 'Anywhere Away From Here' feat. P!NK Ecco la tracklist del nuovo album "Life By Misadventure": Fireflies Breath In Me Fall In Love Again Talking To Myself Anywhere Away From Here Alone Crossfire All You Ever Wanted Changing of the Guard ...

"Live to Love", la campagna Fall 2020 di Balenciaga Collater.al Magazine House of Gucci: Gaga e Adam in love on the lake E' successo a molti e in epoche: innamorarsi sul lago di Como. Eccoli qui gli ultini piccioncini fall in love nella malia del Lario, Lady Gaga e Adam ...

