F1 | Toto Wolff sulle sprint race | “L’esperimento vale la pena | ma dobbiamo stare molto attenti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) A breve dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli, ma il Mondiale Formula Uno 2021 presenterà presumibilmente trenell’arco del calendario. Si tratta di un esperimento per un possibile nuovo format da utilizzare in futuro, anche se al momento l’idea non sembra entusiasmare buona parte degli addetti ai lavori. Il debutto della gara(in programma il sabato pomeriggio) dovrebbe avvenire il prossimo 17 luglio in quel di Silverstone, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. “Siamo in un mondo guidato dai dati. Noi simuliamo ogni aspetto di questo mondo per avere un’idea di cosa andremo ad affrontare, qui invece stiamo parlando di gareggiare subito con un format mai provato prima e che di sicuro non è stato simulato a dovere. Non bloccheremo nulla, perchéla ...