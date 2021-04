Effetto Draghi sulla Toscana | la Lega appoggia la maggioranza sulla commissione vaccini Pace sugli aeroporti col “patto del cacciucco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Letta e Salvini siglano la paxana: “Ora tifiamo insieme per il governo”. Marioapplaude, ma non è il solo. Anche in, la terra del pisano Enrico Letta, si festeggia, soprattutto in casa leghista. Susanna Ceccardi, la pasdaran verde tutta ruspe contro migranti e rom, è lontana, molto lontana. Lei, ex sfidante alle Regionali del dem Eugenio Giani, siede su uno scranno di Bruxelles e la sua politica ruspante è ormai archiviata dal suo capitano Matteo Salvini. Prima di Pasqua il sindaco di Pisa Michele Conti, giunta a trazione leghista, si è incontrato con i suoi colleghi di Livorno Luca Salvetti, di Lucca Alessandro Tambellini e di Firenze Dario Nardella per siglare quello che è stato ribattezzato (con orrore di molti livornesi…) il “del”: niente concorrenza tra gli ...