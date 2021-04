“È una cosa orribile”. Stefania Orlando non nasconde il suo dispiacere: “È ancora più triste per come è successo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle ultime settimane la conduttrice vip è tornata a far parlare di sé visto il successo riscosso nel reality Alfonso Signorini. Naturalmente è tornata alla ribalta la sua vita privata, il complicato rapporto con l’ex marito Andrea Roncato e la serenità ritrovata con Simone Gianlorenzi. Stefania ha detto la sua anche sul fenomeno del cosiddetto ‘catcalling’, ovvero ‘l’usanza’ di fischiare per strada al passaggio di una bella donna. A lanciare la protesta era stata la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora. Seguita dall’attrice Vittoria Puccini. E la queen ha pure lei alzato la voce: “Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA”. Dopo aver spezzato una lancia a favore di quelle donne che si sentono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle ultime settimane la conduttrice vip è tornata a far parlare di sé visto ilriscosso nel reality Alfonso Signorini. Naturalmente è tornata alla ribalta la sua vita privata, il complicato rapporto con l’ex marito Andrea Roncato e la serenità ritrovata con Simone Gianlorenzi.ha detto la sua anche sul fenomeno del cosiddetto ‘catcalling’, ovvero ‘l’usanza’ di fischiare per strada al passaggio di una bella donna. A lanciare la protesta era stata la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora. Seguita dall’attrice Vittoria Puccini. E la queen ha pure lei alzato la voce: “Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA”. Dopo aver spezzato una lancia a favore di quelle donne che si sentono ...

