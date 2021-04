“Dici che sono una zoc***?”. Luciana Littizzetto non resta muta. E in diretta ‘sotterra’ quello famoso (Di lunedì 12 aprile 2021) Abbiamo seguito un po’ tutti la questione che ha riguardato Aurora Ramazzotti e la sua denuncia di catcalling indirizzata alla popolazione maschile. Il termine anglofono “catcalling” è nato per indicare la tipica “molestia da strada” che prende di mira il genere femminile. C’è chi si è unito alla denuncia della Ramazzotti e chi, invece, gliene ha dette di ogni. Il caso di Er Faina, Damiano Coccia, ex volto di Temptation Island, che ad oggi vanta un seguito di 1milione di follower su Instagram, è scoppiato quando lui stesso ha deciso di schierarsi a favore del catcalling, etichettandolo non come una molestia, bensì come un complimento. Ora a dire la sua e ad asfaltare il romano Er Faina, arriva Luciana Littizzetto. (Continua dopo le foto) Luciana Littizzetto ha letto a Che tempo che fa una lettera indirizzata a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Abbiamo seguito un po’ tutti la questione che ha riguardato Aurora Ramazzotti e la sua denuncia di catcalling indirizzata alla popolazione maschile. Il termine anglofono “catcalling” è nato per indicare la tipica “molestia da strada” che prende di mira il genere femminile. C’è chi si è unito alla denuncia della Ramazzotti e chi, invece, gliene ha dette di ogni. Il caso di Er Faina, Damiano Coccia, ex volto di Temptation Island, che ad oggi vanta un seguito di 1milione di follower su Instagram, è scoppiato quando lui stesso ha deciso di schierarsi a favore del catcalling, etichettandolo non come una molestia, bensì come un complimento. Ora a dire la sua e ad asfaltare il romano Er Faina, arriva. (Continua dopo le foto)ha letto a Che tempo che fa una lettera indirizzata a ...

Advertising

chetempochefa : 'Mi dici che, che non funziona più Siamo soli adesso noi, sopra a un pianeta blu E quando arriva sera..Invadi la mi… - MartinoTato : @Bu39159456 @Ralfmacher @sarabanda_ Cmq, è chiaro quello che dici. Capisco ciò che intendi. ?? - alborama : RT @PicodaMirandola: per cui ho deciso di NON fare la seconda dose di astrazeneca prevista per il 23 maggio. ?Qui non si tratta di una qu… - Silviz___ : RT @VELLOWARTAE: yall be like in the carrd “educate me if i say something wrong !!!!!” e allora dici che la mafia non è un concept e loro “… - laughing084 : RT @_delamin: Sono più le vendite che concludi con l’atteggiamento giusto che con quello che dici in pipponi precotti su quanto è figa la t… -