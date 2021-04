Covid | la variante sudafricana è la più pericolosa per Pfizer

(Di lunedì 12 aprile 2021) Coronavirus, dubbi sull’efficacia del vaccinocontro ladel. L’allarme dopo uno studio condotto in Israele. Secondo uno studio condotto dall’Università di Tel Aviv e dall’istituto Clalit, ladelsarebbe quella piùper il vaccino. In poche parole sarebbe quella più in grado di aggirare la protezione garantita dal vaccino contagiando anche un soggetto che dovrebbe essere immunizzato. Fonte foto: https://www.facebook.com/, dubbi sull’efficacia del vaccinocontro laLo studio è particolarmente significativo in quanto in Israele la ...

