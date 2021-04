Covid-19, a Roma la protesta 'IoApro': centro storico blindato, tensioni tra manifestanti e agenti (Di lunedì 12 aprile 2021) Centinaia di agenti in tenuta antisommossa a presidio dei vicoli di accesso a piazza Montecitorio. Gruppo di manifestanti blocca il traffico e viene caricato dalle forze dell'ordine Leggi su rainews (Di lunedì 12 aprile 2021) Centinaia diin tenuta antisommossa a presidio dei vicoli di accesso a piazza Montecitorio. Gruppo diblocca il traffico e viene caricato dalle forze dell'ordine

