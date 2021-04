Come si vive la gara nei box della Formula E (Di lunedì 12 aprile 2021) Siamo stati a Roma ad assistere –ospiti del team Jaguar Racing– alle due tappe romane della ABB FIA Formula E World Championship, detta comunemente Formula E. I plus della Formula E Il primo aspetto che differenzia la Formula E dalla Formula 1 è l’alternanza continua di vincitori e vinti. Azzardare un pronostico è quasi impossibile. Il regolamento e il meteo (c’è un solo tipo di pneumatico anche in caso di pioggia) rendono ogni kermesse veramente unica e irripetibile. Senza contare l’intervento del pubblico che grazie al Fanboost può attribuire a soli 5 piloti su 24 una dose di energia extra pari a 100 Newton per metro. Ma solo per una manciata di secondi. Il nuovo circuito di Roma E-Prix 2021: 3,385 km e 19 curveDal vivo, per accorgersi del loro arrivo, bisogna sempre ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Siamo stati a Roma ad assistere –ospiti del team Jaguar Racing– alle due tappe romaneABB FIAE World Championship, detta comunementeE. I plusE Il primo aspetto che differenzia laE dalla1 è l’alternanza continua di vincitori e vinti. Azzardare un pronostico è quasi impossibile. Il regolamento e il meteo (c’è un solo tipo di pneumatico anche in caso di pioggia) rendono ogni kermesse veramente unica e irripetibile. Senza contare l’intervento del pubblico che grazie al Fanboost può attribuire a soli 5 piloti su 24 una dose di energia extra pari a 100 Newton per metro. Ma solo per una manciata di secondi. Il nuovo circuito di Roma E-Prix 2021: 3,385 km e 19 curveDal vivo, per accorgersi del loro arrivo, bisogna sempre ...

