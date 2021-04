Cagliari e l’incubo retrocessione | arriva la dura decisione del club

Leggi su serieanews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per illa situazione in classifica si è fatta tremendamente seria, ecco perchè ilha preso unaforte in vista del Parma. La corsa salvezza è sempre più frenetica, e sono tanti iche si stanno dando battaglia per restare in Serie A anche il prossimo anno. Gli equilibri sono ben Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.