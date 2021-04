Amici, un'ex professoressa svela perché se n'è andata e lancia una frecciatina a Maria de Filippi! (Di lunedì 12 aprile 2021) Chi è fan assiduo/a di Amici si ricorderà di Mia Molinari, docente del programma per alcuni anni a partire dal 2011. Mia Molinari contro «Amici» 2021 Poco dopo l'inizio della sua avventura televisiva, però, l'insegnante piacentina (nata a Ponte dell'Olio) a sorpresa abbandonò il programma. Per anni lontana dai riflettori, alcuni giorni fa (il 3 aprile) ha pubblico un post che ha fatto molto discutere i fan del talent show di Maria De Filippi. La Molinari, infatti, ha scritto testualmente che: “Il trash non può vincere sull'arte” , chiedendosi perché si continuasse ad alimentare lo share del talent che un tempo la vedeva tra i protagonisti. Nei giorni immediatamente successivi, il post è diventato virale e numerose fan di Maria De Filippi, più o meno educatamente, hanno espresso la loro opinione nei ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Chi è fan assiduo/a disi ricorderà di Mia Molinari, docente del programma per alcuni anni a partire dal 2011. Mia Molinari contro «» 2021 Poco dopo l'inizio della sua avventura televisiva, però, l'insegnante piacentina (nata a Ponte dell'Olio) a sorpresa abbandonò il programma. Per anni lontana dai riflettori, alcuni giorni fa (il 3 aprile) ha pubblico un post che ha fatto molto discutere i fan del talent show diDe Filippi. La Molinari, infatti, ha scritto testualmente che: “Il trash non può vincere sull'arte” , chiedendosisi continuasse ad alimentare lo share del talent che un tempo la vedeva tra i protagonisti. Nei giorni immediatamente successivi, il post è diventato virale e numerose fan diDe Filippi, più o meno educatamente, hanno espresso la loro opinione nei ...

