Alunna bendata durante interrogazione in dad | accertamenti

L'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo di Verona dove un'allieva di 15 anni sarebbe stata indotta da una professoressa a bendarsi con una sciarpa mentre era in dad (didattica a distanza).

