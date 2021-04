A Bologna bandiere arcobaleno sui circoli Pd per sostenere il ddl Zan

(Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Sull’esempio del circolo “02Pd” di Milano, anche a Bologna scatta l’esposizione della bandiera arcobaleno sulle sedi del Partito democratico per sostenere il cammino del ddl Zan. Sotto le Due torri l’idea è stata rilanciata dalla consigliera comunale e portavoce dem Roberta Li Calzi, che su Facebook si è rivolta ieri direttamente al segretario della Federazione: “Luigi Tosiani, proponiamo questa bella iniziativa come Pd di Bologna a tutti i circoli?”.

