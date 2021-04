Verona-Lazio 0-0 diretta: annullata la rete di Caicedo dopo controllo Var (Di domenica 11 aprile 2021) 3'st Era passata la Lazio, con Caicedo. Ma Chiffi, richiamato dal Var, annulla la rete dell'attaccante per una sbracciata in avvio di azione. Ammonito anche l'ecuadoriano, che diffidato... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021) 3'st Era passata la, con. Ma Chiffi, richiamato dal Var, annulla ladell'attaccante per una sbracciata in avvio di azione. Ammonito anche l'ecuadoriano, che diffidato...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - TipsterRobbo : Verona v Lazio ???? Italy Serie A Verona no clean sheet @ 1.80 Stake 1u - pasqualinipatri : Hellas Verona-Lazio, Lazovic all’intervallo: ”Buon primo tempo, ci è mancata la qualità” - SmorfiaDigitale : Dazn non funziona, Inter-Cagliari e Verona-Lazio non si vedono: si scatenano le ... -