Top 10: i red carpet look più memorabili di Laura Pausini (Di domenica 11 aprile 2021) Il grande appuntamento è per il 25 aprile, quando a Los Angeles proverà l’emozione di sfilare sul tappeto rosso degli Oscar, e tenterà di aggiudicarsi la statuetta per la canzone Io sì, colonna sonora del film La vita davanti a sé. Ma non è certo la prima volta che Laura Pausini calca un red carpet così prestigioso e importante. Tra Grammy e Festival, alla cantante italiana più famosa al mondo non sono certo mancate le occasioni di esibire meravigliosi abiti da gran sera. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) Il grande appuntamento è per il 25 aprile, quando a Los Angeles proverà l’emozione di sfilare sul tappeto rosso degli Oscar, e tenterà di aggiudicarsi la statuetta per la canzone Io sì, colonna sonora del film La vita davanti a sé. Ma non è certo la prima volta che Laura Pausini calca un red carpet così prestigioso e importante. Tra Grammy e Festival, alla cantante italiana più famosa al mondo non sono certo mancate le occasioni di esibire meravigliosi abiti da gran sera.

Advertising

You2_Red : @GaeWeAreAcMilan Eravamo al top di condizione e con massimo 2/3 titolari fuori Ora fisicamente siamo altalenanti e… - anamera_top : #Anamera #ClassicCars #Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020 AF Corse ... Red Bull and Alpha Tauri - anamera_top : #Anamera #ClassicCars #Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020 AF Corse ... Red Bull and Alpha Tauri - BurningRed92 : @denne_red Si ci sono molti che lo stanno riscoprendo solo ora dopo la ri registrazione io non penso che quello ori… - ReD_GRiNCH : RT @gippu1: Il Principe #Filippo era il Michael Scott della famiglia reale britannica, esempio involontario ma micidiale di humour inglese.… -