Terremoto in Indonesia – Scossa di Ml 6 sull'Isola di Giava: morti e feriti (Di domenica 11 aprile 2021) Almeno otto persone sono morte, altre dodici sono rimaste ferite e oltre 300 edifici sono stati danneggiati in un Terremoto di magnitudo 6 registrato sull'isola di Giava, in Indonesia. Non sono stati diramati avvisi di tsunami. Il sisma ha colpito la costa meridionale dell'isola e l'epicentro è stato rilevato a 45 chilometri a sud della città

KinmenQuemoy : Terremoto di magnitudo 6 in #Indonesia, almeno otto morti e 12 feriti - transnazionale : Indonesia, almeno 6 morti dopo il terremoto a Java #spaziotransnazionale informa - transnazionale : Terremoto di magnitudo 6 al largo dell'Indonesia #spaziotransnazionale informa - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 6 in Indonesia, almeno otto morti e 12 feriti #Terremoto - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 6 in Indonesia, almeno otto morti e 12 feriti #Terremoto -