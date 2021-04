SureFire Bunker SSD - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 11 aprile 2021) Grazie alla repentina diminuzione dei costi degli SSD, ormai averne uno installato sul proprio PC è uno standard. E anche le console di nuova generazione si sono adeguate, introducendo memorie molto più performanti degli ormai vecchi dischi rigidi, relegati il più delle volte a ruoli di archiviazione secondaria soprattutto di grandi volumi di dati. Dopo aver conquistato quindi i cuori dei nostri hardware, gli SSD stanno sempre più prendendo piede anche come dispositivi di archiviazione esterna: la fusione perfetta tra i capienti hard disk esterni e la comoda velocità delle chiavette, senza il rischio di rovinare facilmente i primi e con capacità e velocità di trasferimento maggiori delle seconde. Insomma, la soluzione ideale. Ancora più fondamentali per noi videogiocatori, gli SSD esterni sono infatti il mezzo fondamentale per espandere la memoria delle console senza aprirle ed ...