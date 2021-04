Perché «LOL: Chi ride è fuori» fa ridere moltissimo (ma non fa ridere tutti) (Di domenica 11 aprile 2021) LOL: Chi ride è fuori è uno di quei programmi in cui il titolo è perfetta summa del contenuto. Ciò che vedi è davvero quello che è e nulla di più. Un gioco, anzi la variante complessa di un gioco. Di solito si fa in due e vince chi fa l'espressione più buffa. Qui abbiamo un nutrito gruppo di artisti (comici di professione o di vocazione) che si sfidano a chi riderà per ultimo delle idee pazze ed esilaranti partorite dagli altri. Da soli o in gruppo. All'inizio sono Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud, Luca Ravenna, Elio, Caterina Guzzanti e Lillo. Quindi, sfoltiti dall'occhio vigile di una var della risata lasciata nelle mani di Mara Maionchi e Fedez, nelle ultime due puntate restano in 6 (Katia Follesa, Ciro, Michela Giraud, Elio, Caterina Guzzanti e Lillo). Con un gran finale a ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 aprile 2021) LOL: Chiè uno di quei programmi in cui il titolo è perfetta summa del contenuto. Ciò che vedi è davvero quello che è e nulla di più. Un gioco, anzi la variante complessa di un gioco. Di solito si fa in due e vince chi fa l'espressione più buffa. Qui abbiamo un nutrito gruppo di artisti (comici di professione o di vocazione) che si sfidano a chirà per ultimo delle idee pazze ed esilaranti partorite dagli altri. Da soli o in gruppo. All'inizio sono Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud, Luca Ravenna, Elio, Caterina Guzzanti e Lillo. Quindi, sfoltiti dall'occhio vigile di una var della risata lasciata nelle mani di Mara Maionchi e Fedez, nelle ultime due puntate restano in 6 (Katia Follesa, Ciro, Michela Giraud, Elio, Caterina Guzzanti e Lillo). Con un gran finale a ...

