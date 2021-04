Nursing Up: «In Italia mancano 85-90mila infermieri, il cambiamento parta dalla riforma della sanità territoriale» (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – «Il recente intervento del Direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii, non fa altro che confermare quanto il nostro sindacato denuncia da mesi in merito alle cifre allarmanti che riguardano la carenza di infermieri nel nostro sistema sanitario nazionale». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. «Il Censis ci ha presentato una attenta e veritiera analisi sulla indispensabile necessità di riforma del nostro SSN, oggi profondamente vessato e messo a ferro e fuoco dall’emergenza pandemica, e che già prima della doppia ondata del virus, presentava un quadro di profondo disagio causato da pessime gestioni, tra mancati investimenti e tagli di spesa. Il Covid, con l’aumento esponenziale dei ricoveri, e la palese incapacità, da parte di strutture talvolta vetuste e inadeguate, di affrontare ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – «Il recente intervento del Direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii, non fa altro che confermare quanto il nostro sindacato denuncia da mesi in merito alle cifre allarmanti che riguardano la carenza dinel nostro sistema sanitario nazionale». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp. «Il Censis ci ha presentato una attenta e veritiera analisi sulla indispensabile necessità didel nostro SSN, oggi profondamente vessato e messo a ferro e fuoco dall’emergenza pandemica, e che già primadoppia ondata del virus, presentava un quadro di profondo disagio causato da pessime gestioni, tra mancati investimenti e tagli di spesa. Il Covid, con l’aumento esponenziale dei ricoveri, e la palese incapacità, da parte di strutture talvolta vetuste e inadeguate, di affrontare ...

