Meghan Markle non parteciperà al funerale del Principe Filippo (Di domenica 11 aprile 2021) La decisione di Meghan Markle A seguito della triste morte del Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile nella sua residenza a Windsor, l’attenzione mediatica mondiale si è subito focalizzata su Harry e Meghan Markle. In molti infatti si sono chiesti se i Sussex sarebbero tornati a Londra in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 aprile 2021) La decisione diA seguito della triste morte del, venuto a mancare all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile nella sua residenza a Windsor, l’attenzione mediatica mondiale si è subito focalizzata su Harry e. In molti infatti si sono chiesti se i Sussex sarebbero tornati a Londra in L'articolo proviene da Novella 2000.

