L' urlo che allarma la Chiesa | un' ombra spacca il Vaticano

(Di domenica 11 aprile 2021) Francesco Boezi Lacattolica alla prova della riforma. Dopo anni di scontri tra progressisti e conservatori, Parolin lancia un richiamo Il richiamo è diretto a tutti. La voce è super partes per definizione, se non altro perché diplomatica. Il cardinale Pietro Parolin, che è il segretario di Stato della Santa Sede, non le ha mandate a dire, parlando con Cope, che è la radio dell'episcopato iberico. Il cardinale italiano, ormai qualche giorno fa, si è voluto soffermare pure sui contrasti ideologico-dottrinali che animano gli ambienti ecclesiastici. Il messaggio di fondo è chiaro: lacattolica, per essere "credibile", ha bisogno di unità. Dunque le "divisioni" non portano da nessuna parte. Anzi, Parolin ha lasciato intendere che c'è "motivo di preoccupazione". Forse è la politicizzazione - quella che di certo ha accompagnato ...

PierinoSuperTru : A sta gente le cure, una volta positivi, andrebbero negate. Oltre che manganellate sulle ginocchia al primo urlo.… - j_gufo : Potete spiegare alla Ferragni che la pizza non si mangia con quei morsettini ma emettendo un urlo e buttandosi con… - wonderalis_ : Mi fa malissimo la schiena ?? Tipo che se me la sfiorano,urlo di dolore - CamyGaly : RT @strangersx2: “NONO MA IO L’HO SEMPRE PENSATO CHE GIULIA È BRAVA” URLO CELE URLO QUANTE GIOIE STA SERA #Amici20 - DCallisti : @MarilenaStilio io ti inculerei altro che ciliegia ciai un culo da urlo -

Ultime Notizie dalla rete : urlo che

LA NAZIONE

... rassodare i glutei è uno degli argomenti più scottanti : avere un B - side tonico e daè ...alcuni esercizi per rassodare i glutei dai programmi di allenamento dei personal trainer delle star...Certo, quando una è alta un metro e 78 e vanta misure dacome le sue (86.5 - 58.5 - 86.5), l'... Il merito va, senza dubbio, alla fortunata genetica, ma la modella adora praticare sport, il...Il richiamo è diretto a tutti. La voce è super partes per definizione, se non altro perché diplomatica. Il cardinale Pietro Parolin, che è il segretario di Stato della Santa Sede, non le ha mandate a ...Gentile Direttore, leggo che il M5S e la Lega urlano vittoria per avere tolto il vitalizio a Del Turco facendo mancare il numero legale. In realtà non è vero, tutto è come prima e deve essere ancora ...