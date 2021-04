L'ultimo flop di Zingaretti: i ventilatori non a norma (Di domenica 11 aprile 2021) Federico Garau Il ministero della Salute chiede di sospendere le "apparecchiature prive del marchio CE, in quanto non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente" Scatta l'allarme del ministero della Salute affinché venga immediatamente sospeso l'utilizzo di una serie di ventilatori polmonari acquistati in piena emergenza e provenienti dalla Cina. Secondo quanto riferito da Il Tempo, sia il Lazio che altre regioni italiane avrebbero continuato ad usufruire di questi macchinari, privi di marchio CE e di standard di sicurezza, all'interno degli ospedali. Una notizia che rischia di scatenare una nuova bufera, dopo il caos sulle mascherine distribuite al personale sanitario malgrado la dicituta "For medical use prohibited". In merito a quest'ultimo caso, la Cisl Medici Lazio sta chiedendo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Federico Garau Il ministero della Salute chiede di sospendere le "apparecchiature prive del marchio CE, in quanto non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dallativa vigente" Scatta l'allarme del ministero della Salute affinché venga immediatamente sospeso l'utilizzo di una serie dipolmonari acquistati in piena emergenza e provenienti dalla Cina. Secondo quanto riferito da Il Tempo, sia il Lazio che altre regioni italiane avrebbero continuato ad usufruire di questi macchinari, privi di marchio CE e di standard di sicurezza, all'interno degli ospedali. Una notizia che rischia di scatenare una nuova bufera, dopo il caos sulle mascherine distribuite al personale sanitario malgrado la dicituta "For medical use prohibited". In merito a quest'caso, la Cisl Medici Lazio sta chiedendo ...

