Le spiegazioni di DAZN hanno irritato i clienti

'DAZN' si scusa con gli utenti per le problematiche di oggi e spiega: "Dipende da un partner esterno, stiamo lavorando alla risoluzione" Oggi 'DAZN' è stata al centro delle critiche: la piattaforma di live streaming è andata ripetutamente in down, sia durante Inter-Cagliari che durante Verona-Lazio, non permettendo agli utenti di godersi tranquillamente le partite.

mattj276 : @RobbsRoys È gente di Dazn per forza. Non ci sono altre spiegazioni. - ForestThom : @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA che facciamo? Rimborsiamo? Ci scusiamo e rimborsiamo? Già sono poche le volte (per ora) in… - Tafuro_Riccardo : Intanto.... Dopo essere stato costretto ad attivare Dazn su sky l'app a me continua a on funzionare..... @DAZN_IT esigo spiegazioni!!!!! - Eddy_on_TW : RT @silviogulizia: Costretto a vedere la partita su un sito pirata perché @DAZN_IT non è in grado di trasmettere il servizio per cui la pag… - giuseilgiglio : RT @silviogulizia: Costretto a vedere la partita su un sito pirata perché @DAZN_IT non è in grado di trasmettere il servizio per cui la pag… -