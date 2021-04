La Juventus batte 3 - 1 il Genoa, il Napoli espugna Marassi. La Lazio vince in extremis (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sfida delle 12.30 tra Inter e Cagliari, che ha visto la squadra di Conte vincente per 1 - 0, sono tre le partite che si sono giocate alle 15. Si parte da Juventus - Genoa: i bianconeri ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sfida delle 12.30 tra Inter e Cagliari, che ha visto la squadra di Contente per 1 - 0, sono tre le partite che si sono giocate alle 15. Si parte da: i bianconeri ...

Advertising

SkySport : ?? DYBALA TORNA E SEGNA ? La Juve batte il Napoli e aggancia il 3° posto ?? Gli HL ?? - simogattok : @damianomanzo98 @Bett_Calcaterra Doveri vs Mandzukic in Udinese-Juventus le batte tutte. Rigore clamoroso negato e… - sportli26181512 : Serie A, vincono tutte le inseguitrici del Milan: Juve 3-1 al Genoa, 0-2 del Napoli e successo allo scadere della L… - Fiorentinanews : La Juventus batte il Genoa e lo tiene vicino alla Fiorentina, ok il Napoli contro la Samp. Hellas beffata all’ultim… - F__Bianconeri : Finisce quì! La #Juventus batte il #Genoa per tre reti a uno! #JuveGenoa -