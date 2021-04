Juventus, Paratici: “Dybala? In contatto con un agente. Ma serve responsabilità” (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo sei stagioni, il matrimonio tra Paulo Dybala e la Juventus traballa pericolosamente. L'attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare il club bianconero. Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e il fuoriclasse sudamericano non pare convinto a proseguire con i giocatori. Dunque quale futuro si prospetta per la Joya?caption id="attachment 1071317" align="alignnone" width="3543" Dybala (getty images)/captionRESPONSABILEIl Managing Director della Juventus Fabio Paratici interviene ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione: "Ci sentiamo ogni settimana col suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, invece siamo ripiombati in una negatività dalla ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo sei stagioni, il matrimonio tra Pauloe latraballa pericolosamente. L'attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare il club bianconero. Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e il fuoriclasse sudamericano non pare convinto a proseguire con i giocatori. Dunque quale futuro si prospetta per la Joya?caption id="attachment 1071317" align="alignnone" width="3543"(getty images)/captionRESPONSABILEIl Managing Director dellaFabiointerviene ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione: "Ci sentiamo ogni settimana col suo. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, invece siamo ripiombati in una negatività dalla ...

