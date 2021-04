Io Apro, i ristoratori italiani non vogliono elemosine. E qualcuno ha la responsabilità della crisi (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – “Provate pure a credevi assolti, ma siete lo stesso coinvolti”. Citando Fabrizio De Andrè riusciamo a trovare numerosi nessi con le proteste di “Io Apro” avvenute il 6 aprile in tutta Italia. qualcuno dovrà, in ogni caso, prendersi la responsabilità di questa enorme crisi sociale, che rischia di scoppiare in una violenta guerra tra poveri.“Io Apro”: l‘esasperazione che avanza La fame, l’esasperazione e il vedersi togliere, ad una certa età, la propria dignità, non riuscendo a mettere in tavola un pasto caldo per la propria famiglia ha spinto a protestare migliaia di lavoratori e imprenditori, in particolare del mondo della ristorazione. Le proteste sono andate avanti per ore e, anche in questi giorni, si sono viste molte manifestazioni nelle più grandi città italiane.Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – “Provate pure a credevi assolti, ma siete lo stesso coinvolti”. Citando Fabrizio De Andrè riusciamo a trovare numerosi nessi con le proteste di “Io” avvenute il 6 aprile in tutta Italia.dovrà, in ogni caso, prendersi ladi questa enormesociale, che rischia di scoppiare in una violenta guerra tra poveri.“Io”: l‘esasperazione che avanza La fame, l’esasperazione e il vedersi togliere, ad una certa età, la propria dignità, non riuscendo a mettere in tavola un pasto caldo per la propria famiglia ha spinto a protestare migliaia di lavoratori e imprenditori, in particolare del mondoristorazione. Le proteste sono andate avanti per ore e, anche in questi giorni, si sono viste molte manifestazioni nelle più grandi città italiane.Il ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Lui apre, io lo seguo' Paragone con i #ristoratori A cena in #zonarossa - Gianluc68325330 : RT @tempoweb: 'Lui apre, io lo seguo' Paragone con i #ristoratori A cena in #zonarossa - be_marconi : RT @tempoweb: 'Lui apre, io lo seguo' Paragone con i #ristoratori A cena in #zonarossa - tempoweb : 'Lui apre, io lo seguo' Paragone con i #ristoratori A cena in #zonarossa - Giuseppeiacobe3 : Gianluigi Paragone supporta la protesta #IoApro e va a cena al ristorante in zona rossa - Il Tempo -