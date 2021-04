Invalida attende vaccino da due mesi

(Di lunedì 12 aprile 2021) di Erika Noschese Over 80 eal 100% è ancora in attesa del. È quanto accaduto alla signora Elisa De Maio che, dal 2 febbraio, contatta – attraverso i figli – l’Asl di Salerno. E a denunciare quanto accaduto è proprio il figlio, Antonio Di Giacomo, preoccupato per sua madre che rientra tra le categorie fragili. “Io non vivo a Salerno, mia madre vive con mia sorella ed è lei ad occuparsi di tutto, dalla spesa alle commissioni più generali – ha raccontato Antonio – Da quando è stata aperta la piattaforma della Regione Campania per le categorie fragili, il 2 febbraio, mia madre è ancora in attesa di ricevere la sua dose di”. La difficoltà maggiore sta nel fatto che a Salerno non si ha ancora la possibilità, per i non deambulanti, di ricevere ila casa. “Chiamo l’Asl ogni giorno ed è un ...

Advertising

atrapoli : #ansalombardia 99 anni cardiopatica e invalida attende vaccino ma #reglombardia (800894545) risponde 4 volte che lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Invalida attende

La Stampa

'Giusto in tempo', sorride Antonella, 35 anni, che si è registrata perché assiste una zia... 'L'allarmismo certo non aiuta - sottolinea Paola Musella, 71 anni, mentreil suo turno alla ...'Sonocivile e sono iscritta nella lista a parte il nove marzo e ad oggi aspetto una data -... pur essendo stata segnalata dal suo medico l'otto marzoancora. In visita a Savona per ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Chi si prende cura in maniera gratuita e non professionale di un familiare non autosufficiente a causa di una malattia o una disabilità, non ha protezione sociale ...