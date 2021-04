“Ho una polmonite interstiziale bilaterale”, l’audio di De Rossi dallo Spallanzani (Di domenica 11 aprile 2021) Daniele De Rossi ricoverato allo ‘Spallanzani’ dopo la positività al coronavirus. ROMA – Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani dopo essere risultato positivo al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Come riportato dall’Adnkronos, l’ex centrocampista è arrivato all’Istituto romano nella giornata di giovedì 8 aprile 2021. Daniele De Rossi positivo al coronavirus La positività al coronavirus di Daniele De Rossi è stata scoperta la scorsa settimana in uno dei controlli di routine visto il focolaio registrato in Nazionale. Nelle ultime ore, però, le condizioni dell’ex centrocampista hanno avuto un leggero peggioramento e da qui molto probabilmente la decisione di un ricovero precauzionale per effettuare tutti i controlli del caso. “L’ex calciatore della Roma è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Daniele Dericoverato allo ‘’ dopo la positività al coronavirus. ROMA – Daniele Dericoverato allodopo essere risultato positivo al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Come riportato dall’Adnkronos, l’ex centrocampista è arrivato all’Istituto romano nella giornata di giovedì 8 aprile 2021. Daniele Depositivo al coronavirus La positività al coronavirus di Daniele Deè stata scoperta la scorsa settimana in uno dei controlli di routine visto il focolaio registrato in Nazionale. Nelle ultime ore, però, le condizioni dell’ex centrocampista hanno avuto un leggero peggioramento e da qui molto probabilmente la decisione di un ricovero precauzionale per effettuare tutti i controlli del caso. “L’ex calciatore della Roma è ...

