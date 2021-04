Grande Fratello in lutto | morta ex concorrente

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 aprile 2021)nel mondo della televisione. La star di reality Nikki Grahame, nota per aver partecipato alla versione nazionale del, il Big Brother, èad appena 38 anni. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato del suo rappresentante: "Nikki Grahame ènelle prime ore di venerdì 9 aprile 2021. Vi chiediamo di rispettare la privacy degli amici e della famiglia di Nikki in questo momento tragico e difficile". Le cause della morte di Nikki Grahame: soffriva di anoressia I media britannici non hanno riportato nel dettaglio le cause del decesso della donna, ma è cosa nota che la Grahame negli ultimi tempi era in cura per un disturbo alimentare, all'interno di una clinica specialistica in cui era stata ricoverata il mese scorso. Per tutta la vita, aveva infatti sofferto di ...