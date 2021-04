Giornata del mare, Fontana (Mite): “Mare è centrale nel nostro futuro” (Di domenica 11 aprile 2021) “Il Mare rappresenta per l’umanità ed il nostro pianeta quella fonte inesauribile di crescita sia per le vite che genera e per quante vi dimorano, una risorsa naturale che l’uomo ha prima imparato a conoscere e poi a sfruttare, dopo migliaia di anni e e le recenti ere industriali la sfida dell’uomo contemporaneo diviene quindi la sintesi perfetta delle Politiche Ambientali del nostro Pianeta in chiave di sostenibilità e transizione ecologica”. Sono le parole di Ilaria Fontana, Sottosegretario al Mite, in occasione della Giornata del Mare. “Ogni inquinante liberato nell’ambiente raggiunge prima o poi anche il Mare e con esso interessa ogni angolo, anche più remoto, del nostro Pianeta. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) “Ilrappresenta per l’umanità ed ilpianeta quella fonte inesauribile di crescita sia per le vite che genera e per quante vi dimorano, una risorsa naturale che l’uomo ha prima imparato a conoscere e poi a sfruttare, dopo migliaia di anni e e le recenti ere industriali la sfida dell’uomo contemporaneo diviene quindi la sintesi perfetta delle Politiche Ambientali delPianeta in chiave di sostenibilità e transizione ecologica”. Sono le parole di Ilaria, Sottosegretario al, in occasione delladel. “Ogni inquinante liberato nell’ambiente raggiunge prima o poi anche ile con esso interessa ogni angolo, anche più remoto, delPianeta. ...

