Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro, ecco chi sono gli ex (Di domenica 11 aprile 2021) Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “Avanti un altro… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancare Francesca Brambilla nei panni della Bona Sorte. Solita ad entrare in studio con indosso una deliziosa tutina di colore azzurro, la Brambilla impressiona tutti i presenti in studio e a casa non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per le domande che rivolge ai suoi concorrenti. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ancora prima di prendere parte ad “Avanti un altro”, è vero, la giovanissima Francesca ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo. A partire, quindi, da “Miss Italia”. Fino a “Tiki ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “un… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancarenei panni della. Solita ad entrare in studio con indosso una deliziosa tutina di colore azzurro, laimpressiona tutti i presenti in studio e a casa non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per le domande che rivolge ai suoi concorrenti. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ancora prima di prendere parte ad “un”, è vero, la giovanissimaha partecipato a diversi programmi televisivi di successo. A partire, quindi, da “Miss Italia”. Fino a “Tiki ...

Advertising

mizzica_ : @francibrambilla da domani, Francesca Brambilla ci regalerà un po d'allegria ???? pure di sera. #AvantiUnAltro ?? - PsicologiOPL : ?? Mercoledì 14 aprile, vi aspettiamo per l’evento “RIDInet. Le soluzioni per le difficoltà” con Andrea Frascari, Va… - rsptorino : SKAR & MANFREE FEAT. VISE & FRANCESCA BRAMBILLA - Rimini Dubai - radiolisola : #NowPlaying: Skar, Manfree, Vise, Francesca Brambilla - Rimini Dubai - francobus100 : Francesca Brambilla Madre Natura senza veli su Instagram, la foto come mamma l'ha fatta scatena i followers… -