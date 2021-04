Formula E, a Roma vincono Vergne e Vandoorne. La Capitale rinnova l’appuntamento per i prossimi cinque anni (Di domenica 11 aprile 2021) “È quasi un miracolo essere qui, il mondo è fermo e questa settima stagione per noi è come una gara ad ostacoli” aveva dichiarato il patron di Formula E Alejandro Agag, nella conferenza stampa di inaugurazione della tappa Romana. Le numerose defezioni che negli scorsi mesi, a causa della situazione pandemica, sono arrivate all’organizzazione anche da parte di capitali europee come Parigi e Londra, hanno reso la stagione 2020/2021 dell’e-Prix difficile e incerta. Il calendario, infatti, è ancora tutto da definire e per il momento prevede solo altre 6 gare: prossima doppia a Valencia, poi toccherà un round a Monaco, uno a Marrakech e di nuovo un double-header a Santiago del Cile. Roma, però, ha saputo tenere duro e mettere in campo un’organizzazione massiccia, pur di riportare il campionato mondiale di monoposto elettriche sul circuito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) “È quasi un miracolo essere qui, il mondo è fermo e questa settima stagione per noi è come una gara ad ostacoli” aveva dichiarato il patron diE Alejandro Agag, nella conferenza stampa di inaugurazione della tappana. Le numerose defezioni che negli scorsi mesi, a causa della situazione pandemica, sono arrivate all’organizzazione anche da parte di capitali europee come Parigi e Londra, hanno reso la stagione 2020/2021 dell’e-Prix difficile e incerta. Il calendario, infatti, è ancora tutto da definire e per il momento prevede solo altre 6 gare: prossima doppia a Valencia, poi toccherà un round a Monaco, uno a Marrakech e di nuovo un double-header a Santiago del Cile., però, ha saputo tenere duro e mettere in campo un’organizzazione massiccia, pur di riportare il campionato mondiale di monoposto elettriche sul circuito ...

