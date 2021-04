Fonseca: “Primo tempo complicato, poi ci siamo sbloccati. Ora testa all’Ajax” (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei suoi sul Bologna. Queste le parole del portoghese: “Abbiamo cambiato tanti calciatori, abbiamo avuto difficoltà nei primi venti minuti mentre il secondo tempo è stato totalmente diverso. Mkhitaryan ha fatto solo un allenamento con noi, vediamo come starà e penso che è importante averlo per la prossima partita”. Ora l’Europa League: “Sarà una partita difficilissima, è una squadra fortissima e dobbiamo rimanere concentrati difensivamente e non fare errori. Sarà una partita che dobbiamo giocare al massimo perché sarà difficile. Serve la partita perfetta”. Come è andato l’esordio di Reynolds?“Sta imparando molto, non possiamo dimenticare che è un giovane che è arrivato in un calcio totalmente diverso ed ha bisogno di tempo. Non era facile ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei suoi sul Bologna. Queste le parole del portoghese: “Abbiamo cambiato tanti calciatori, abbiamo avuto difficoltà nei primi venti minuti mentre il secondoè stato totalmente diverso. Mkhitaryan ha fatto solo un allenamento con noi, vediamo come starà e penso che è importante averlo per la prossima partita”. Ora l’Europa League: “Sarà una partita difficilissima, è una squadra fortissima e dobbiamo rimanere concentrati difensivamente e non fare errori. Sarà una partita che dobbiamo giocare al massimo perché sarà difficile. Serve la partita perfetta”. Come è andato l’esordio di Reynolds?“Sta imparando molto, non posdimenticare che è un giovane che è arrivato in un calcio totalmente diverso ed ha bisogno di. Non era facile ...

