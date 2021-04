Fiorentina: rimonta due gol all’Atalanta ma perde su rigore (2-3). Doppietta di Vlahovic. Pagelle (Di domenica 11 aprile 2021) Fiorentina sotto di due gol di Zapata alla fine del primo tempo, riesce a risollevarsi nella ripresa fino al pareeggio. Bellissima la Doppietta di Vlahovic che ha raggiunto i quindici gol in campionato. Decisivo, purtroppo, un tocco di mano in area di Quarta che ha permesso a Ilicic, su rigore, di realizzare il definitivo 2-3 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 aprile 2021)sotto di due gol di Zapata alla fine del primo tempo, riesce a risollevarsi nella ripresa fino al pareeggio. Bellissima ladiche ha raggiunto i quindici gol in campionato. Decisivo, purtroppo, un tocco di mano in area di Quarta che ha permesso a Ilicic, su, di realizzare il definitivo 2-3 L'articolo proviene da Firenze Post.

