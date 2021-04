Domenica In, Pupo e il dolore per la madre in una canzone (Di domenica 11 aprile 2021) Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è il primo ospite di Mara Venier nella nuova puntata di Domenica In, che si è raccontato tra musica e aneddoti inediti È Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, il primo ospite della Domenica pomeriggio di Mara Venier. Immediata l’intesa tra i due data dall’amicizia e anche dall’aver lavorato insieme, Mara Venier ha dialogato con Pupo tra aneddoti e musica. È un’intervista diversa dal solito: in questo caso Pupo ha deciso di raccontarsi anche attraverso le canzoni che hanno segnato gli alti e i bassi della sua carriera snocciolando ricordi, momenti e successi. “Sono molto affascinata dalla tua vita perché nulla ti è stato regalato e hai saputo sempre ricominciare” inizia così l’intervista di Mara Venier. Pupo racconta subito quando è diventato famoso ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021) Enzo Ghinazzi, in arte, è il primo ospite di Mara Venier nella nuova puntata diIn, che si è raccontato tra musica e aneddoti inediti È Enzo Ghinazzi, in arte, il primo ospite dellapomeriggio di Mara Venier. Immediata l’intesa tra i due data dall’amicizia e anche dall’aver lavorato insieme, Mara Venier ha dialogato contra aneddoti e musica. È un’intervista diversa dal solito: in questo casoha deciso di raccontarsi anche attraverso le canzoni che hanno segnato gli alti e i bassi della sua carriera snocciolando ricordi, momenti e successi. “Sono molto affascinata dalla tua vita perché nulla ti è stato regalato e hai saputo sempre ricominciare” inizia così l’intervista di Mara Venier.racconta subito quando è diventato famoso ...

