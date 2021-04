Dazn non funziona: niente Inter - Cagliari, le proteste dei tifosi sui social (Di domenica 11 aprile 2021) #Dazn ' Non si è fatto attendere neanche il commento di Enrico Mentana , direttore del Tg di La7 : 'Scintillanti immagini della prima mezz'ora di Inter - Cagliari. Dazn non è riuscita il tutto questo ... Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 aprile 2021) #' Non si è fatto attendere neanche il commento di Enrico Mentana , direttore del Tg di La7 : 'Scintillanti immagini della prima mezz'ora dinon è riuscita il tutto questo ...

Advertising

ZZiliani : Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari. #DAZN - NicoSavi : Proposta costruttiva a @DAZN_IT . La app non va,#InterCagliari non si vede. Non potete mandare un signore che attac… - lorepregliasco : #DAZN non funziona. Non promette bene per l'anno prossimo... #InterCagliari - MatteoDeLe : @Inter @Stefandevrij Sono riuscito a vederla solo ora su Dazn! Pomeriggio in silenzio stampa per non sapere il risu… - boycicca : @SpawnFmSilvana @MarcoYera @DAZN_IT Se non è stata Comcast farà uscire immediatamente un comunicato stampa in merit… -