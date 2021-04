DAZN down, le scuse della piattaforma dopo i disservizi durante Inter-Cagliari: “Amareggiati, ci saranno indennizzi” (Di domenica 11 aprile 2021) Pomeriggio complicato per DAZN e i suoi abbonati.Giornata da dimenticare per DAZN e i suoi abbonati. Poche settimane dopo la notizia dell'acquisto relativo ai diritti della Serie A per il prossimo triennio, la piattaforma streaming, ha accusato problemi fin da ora di pranzo impedendo a molti telespettatori di poter vedere le sfide Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Un imprevisto che ha spinto l'azienda a scusarsi, tramite una nota diffusa attraverso l'ANSA, in cui promette indennizzi ai suoi abbonati."Siamo molto Amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Pomeriggio complicato pere i suoi abbonati.Giornata da dimenticare pere i suoi abbonati. Poche settimanela notizia dell'acquisto relativo ai dirittiSerie A per il prossimo triennio, lastreaming, ha accusato problemi fin da ora di pranzo impedendo a molti telespettatori di poter vedere le sfidee Verona-Lazio. Un imprevisto che ha spinto l'azienda a scusarsi, tramite una nota diffusa attraverso l'ANSA, in cui prometteai suoi abbonati."Siamo moltoper quanto accaduto oggi sulla nostra. Siamo assolutamente consapevoligrande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e ...

fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - SkyTG24 : Dazn down, Inter-Cagliari non si vede in streaming: ira dei tifosi sui social - pietroraffa : Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte di… - Mediagol : DAZN down, le scuse della piattaforma dopo i disservizi durante Inter-Cagliari: 'Amareggiati, ci saranno indennizzi… - M_Palmi98 : Cioè in pratica #DAZN è andato in down per colpa di Comcast, che nel 2018 ha rilevato il gruppo Sky. Meglio di Mission Impossible -