Daniele De Rossi ricoverato col Covid: “Ho avuto paura e sono corso in ospedale” (Di domenica 11 aprile 2021) Daniele De Rossi, 37 anni, ex capitano della Roma, è ricoverato allo Spallanzani di Roma. In un audio Whatsapp che Daniele ha mandato ad amici e parenti e il cui contenuto è stato riportato dal Corriere della Sera, Daniele spiega: “sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho un po’ barcollato, ho avuto paura e ho chiesto di fare un controllo. sono venuto allo Spallanzani. Ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è”. Poi aggiunge: “Sarebbe stato meglio se il Covid non ce l’avessi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 aprile 2021)De, 37 anni, ex capitano della Roma, èallo Spallanzani di Roma. In un audio Whatsapp cheha mandato ad amici e parenti e il cui contenuto è stato riportato dal Corriere della Sera,spiega: “venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mialzato dalla sedia normalmente e houn mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho un po’ barcollato, hoe ho chiesto di fare un controllo.venuto allo Spallanzani. Ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è”. Poi aggiunge: “Sarebbe stato meglio se ilnon ce l’avessi ...

Advertising

adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - Eurosport_IT : 'Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che… - eurocommunism : RT @Corriere: De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani: contagiato nel focolaio della Nazionale - QuotidianPost : Daniele De Rossi ricoverato col Covid: “Ho avuto paura e sono corso in ospedale” -