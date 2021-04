Covid, lo studio: meno morti nelle aree più soleggiate (Di domenica 11 aprile 2021) Uno studio condotto dall’Università di Edimburgo e pubblicato sul British Journal of Dermatology certifica come nelle aree più soleggiate si registri un minor numero di morti per Covid. nelle aree più soleggiate si registra un minor numero di morti per Covid-19. È così per molti paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia. Sono le conclusioni Leggi su 2anews (Di domenica 11 aprile 2021) Unocondotto dall’Università di Edimburgo e pubblicato sul British Journal of Dermatology certifica comepiùsi registri un minor numero diperpiùsi registra un minor numero diper-19. È così per molti paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia. Sono le conclusioni

Advertising

rtl1025 : ?? Il #RegnoUnito s'appresta a superare domani la soglia dei 40 milioni di dosi di vaccini anti-#Covid somministrate… - PagellaPolitica : Uno studio scientifico di Aifa e Iss ha dimostrato che il #plasma non è efficace contro decessi e casi gravi di Cov… - ladyonorato : Integratori efficaci contro il Covid-19: Melatonina, vitamina C, vitamina D e zinco. Lo dimostra lo studio di un gr… - vikingonormanno : Covid-19: solo 1 contagio su 1000 è avvenuto all’aperto. Lo studio irlandese - MassimoSpazio : RT @PagellaPolitica: Uno studio scientifico di Aifa e Iss ha dimostrato che il #plasma non è efficace contro decessi e casi gravi di Covid-… -