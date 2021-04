Chi è Davide Banzato, il sacerdote ospite a Che Tempo Che Fa (Di domenica 11 aprile 2021) Davide Banzato è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sabato scorso, 10 aprile. Racconta che giurò con rabbia: “Potrò fare di tutto nella vita, ma mai il sacerdote” Davide Banzato entra a far parte del seminario minore di Padova per circostanze apparentemente casuali, incantato da una struttura con 7 campi da calcio e tanti giovani spensierati durante i raduni diocesani. “La realtà mi si rivelò diversa quando mi trovai come seminarista sradicato dalla famiglia e ferito da un modello educativo fuori del Tempo in una ‘campana di vetro‘, racconta Davide. Però tutto migliorò quando durante le vacanze estive del seminario conobbe Chiara Amirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, guarita ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)è statoda Fabio Fazio a CheChe Fa sabato scorso, 10 aprile. Racconta che giurò con rabbia: “Potrò fare di tutto nella vita, ma mai ilentra a far parte del seminario minore di Padova per circostanze apparentemente casuali, incantato da una struttura con 7 campi da calcio e tanti giovani spensierati durante i raduni diocesani. “La realtà mi si rivelò diversa quando mi trovai come seminarista sradicato dalla famiglia e ferito da un modello educativo fuori delin una ‘campana di vetro‘, racconta. Però tutto migliorò quando durante le vacanze estive del seminario conobbe Chiara Amirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, guarita ...

Advertising

Sarti_Davide : @NEG_Zone @AzzolinaLucia @ZanAlessandro Fate le vittime affinché la gente vi conceda ciò che serve per poi potere u… - Funny_tv_man : @corra_davide E che vorresti di? Se sono incompetenti loro e chi gli permette di operare in una nazione che non ha… - NEG_Zone : @Sarti_Davide @AzzolinaLucia @ZanAlessandro Ma chi sarebbero questi militanti di sinistra? Faccia almeno i nomi e n… - Sarti_Davide : @NEG_Zone @AzzolinaLucia @ZanAlessandro Con Marina Terragni ci discuto da 15 anni... Smettete di sparare nel mucchi… - 96davide_davide : @davecamerini Sisi abbiamo capito come ragioni..chi protesta deve essere ucciso...un pensiero molto democratico che… -