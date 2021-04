Army of the Dead: Zack Snyder rivela la data di uscita del trailer (Di domenica 11 aprile 2021) Svelata la data di uscita del trailer di Army of the Dead, nuovo film di Zack Snyder con Dave Bautista: il progetto sarà disponibile su Netflix Zack Snyder ha svelato la data di uscita del trailer di Army of the Dead, fissata per martedì 13 aprile. Non ci siamo ancora ripresi da Zack Snyder's Justice League ed è già tempo di accogliere a braccia aperte un nuovo film del regista. Attraverso il suo profilo Twitter, Zack Snyder ha condiviso un poster di Army of the Dead e ha rivelato che la data di uscita ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) Svelata ladideldiof the, nuovo film dicon Dave Bautista: il progetto sarà disponibile su Netflixha svelato ladideldiof the, fissata per martedì 13 aprile. Non ci siamo ancora ripresi da's Justice League ed è già tempo di accogliere a braccia aperte un nuovo film del regista. Attraverso il suo profilo Twitter,ha condiviso un poster diof thee hato che ladi...

Advertising

_s2tisfaction_ : RT @TassinariMara: ??QUANDO DA NOI È NOTTE X ARMY TWITTANO TANTISSIMO QUINDI QUANDO DA LORO È NOTTE ANCHE NOI DOBBIAMO TARTASSARE??… - hslznl : RT @tpwkxmeli: ??LE ARMY POTREBBERO SFRUTTARE QUESTO MOMENTO COME ABBIAMO FATTO NOI QUINDI RT?? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iH… - alicee_stylesss : RT @ThisTown_Kiwi: ??ATTENZIONE?? L'# giusto è SENZA la s dopo heart, CON la s in Awards e CON la r in Army. (diffondete perché c'è tanta c… - ThisTown_Kiwi : ??ATTENZIONE?? L'# giusto è SENZA la s dopo heart, CON la s in Awards e CON la r in Army. (diffondete perché c'è ta… - _Manuela_15 : RT @TassinariMara: ??QUANDO DA NOI È NOTTE X ARMY TWITTANO TANTISSIMO QUINDI QUANDO DA LORO È NOTTE ANCHE NOI DOBBIAMO TARTASSARE??… -