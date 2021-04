Albergo dei Poveri, per i Neoborbonici può diventare Accademia del Sud (Di domenica 11 aprile 2021) Il Movimento Neoborbonico ha inviato ai ministri per il Sud e per i Beni Culturali , Mara Carfagna e Dario Franceschini un progetto per la valorizzazione dell’ Albergo dei Poveri di Napoli, voluto da Carlo di Borbone nel Settecento. “L’elaborazione del progetto ha coinvolto architetti, storici, archivisti e imprenditori – informano i Neoborbionici – e richiederà anche il coinvolgimento del principe Carlo di Borbone, Capo della Real Casa.” “Nel segno della tradizione e dell’identità di quei luoghi che fecero registrare numerosi primati architettonici, sociali, artigianali, industriali e tecnologici – prosegue il Movimento Neoborbonico il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle attuali eccellenze di Napoli e del Sud in una vera e propria Accademia, un polo di riferimento per una nuova “città delle arti” e nell’unione, com’era ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Il Movimento Neoborbonico ha inviato ai ministri per il Sud e per i Beni Culturali , Mara Carfagna e Dario Franceschini un progetto per la valorizzazione dell’deidi Napoli, voluto da Carlo di Borbone nel Settecento. “L’elaborazione del progetto ha coinvolto architetti, storici, archivisti e imprenditori – informano i Neoborbionici – e richiederà anche il coinvolgimento del principe Carlo di Borbone, Capo della Real Casa.” “Nel segno della tradizione e dell’identità di quei luoghi che fecero registrare numerosi primati architettonici, sociali, artigianali, industriali e tecnologici – prosegue il Movimento Neoborbonico il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle attuali eccellenze di Napoli e del Sud in una vera e propria, un polo di riferimento per una nuova “città delle arti” e nell’unione, com’era ...

