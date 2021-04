A Malpensa anche se positivi (Di domenica 11 aprile 2021) La Polizia di Stato ha festeggiato ieri il suo 169esimo anniversario. Una ricorrenza che anche quest'anno è stata celebrata in modo sobrio, con una cerimonia ristretta all'esterno della Questura, a ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) La Polizia di Stato ha festeggiato ieri il suo 169esimo anniversario. Una ricorrenza chequest'anno è stata celebrata in modo sobrio, con una cerimonia ristretta all'esterno della Questura, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Malpensa anche A Malpensa anche se positivi A Malpensa la Polizia di frontiera si è occupata del monitoraggio dei passeggeri: 87 persone hanno ... Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto alla violenza sulle donne. A Varese è ...

Isola: svelato il perché dell'addio di Beppe Braida Braida ha poi aggiunto che anche sua mamma non starbbe bene e non se la sente di lasciarla da sola ...profilo Instagram ufficiale dove si vede Beppe Braida uscire dagli arrivi all'aeroporto di Malpensa ...

Varese, festa della Polizia di Stato in forma ridotta. Il bilancio di un anno di attività La polizia di Stato celebra il 169esimo anniversario di fondazione con il ricordo dei suoi caduti e i dati dell'ultimo anno di attività su tutto il territorio provinciale ...

