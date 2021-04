“Voglio farvi una sorpresa…”. Tommaso Zorzi, dopo giorni di silenzio si fa subito perdonare (Di sabato 10 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha debuttato in veste di conduttore con il suo programma ‘Il Punto Z’, andato in onda su Mediaset Play. Nonostante le attese siano state molto grandi, in termini di ascolti ci si aspettava molto di più. Infatti, non è stato in grado di confermare le aspettative, anche se sicuramente farà di tutto per recuperare nei prossimi appuntamenti. L’influencer è molto attivo anche sul suo profilo Instagram, ma negli ultimi due giorni era successa una cosa abbastanza insolita. In queste 48 ore era infatti praticamente sparito sui social network, cosa che non era mai successa nell’ultimo periodo. Immediatamente sul web in tanti si sono chiesti cosa potesse essere capitato e qualche ora fa il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è riapparso. Ma non solo, perché si è fatto perdonare dai suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)ha debuttato in veste di conduttore con il suo programma ‘Il Punto Z’, andato in onda su Mediaset Play. Nonostante le attese siano state molto grandi, in termini di ascolti ci si aspettava molto di più. Infatti, non è stato in grado di confermare le aspettative, anche se sicuramente farà di tutto per recuperare nei prossimi appuntamenti. L’influencer è molto attivo anche sul suo profilo Instagram, ma negli ultimi dueera successa una cosa abbastanza insolita. In queste 48 ore era infatti praticamente sparito sui social network, cosa che non era mai successa nell’ultimo periodo. Immediatamente sul web in tanti si sono chiesti cosa potesse essere capitato e qualche ora fa il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è riapparso. Ma non solo, perché si è fattodai suoi ...

Advertising

eonardo6 : AMICI SE MI AMATE TAGGATE FÈ E RETWEETATE GRAZIE CHE VOGLIO FARVI VEDERE A FÈ #PESCHE @fedefederossi - rutaecocaina : sono l'anon della whiteboard su te e cami as le sciure, ovviamente non voglio tirarvela e farvi finire come loro …… - H0RIZVN : voglio dire solo una cosa: al posto di accusare le persone senza nemmeno avere le prove staccate un po' dal telefon… - 94VSWITIE : una cosa che voglio dire,qui siete liberx di dire ciò che volete,io non baso un'amicizia su dei gusti musicali, per… - justlifeonmars : neanche cito il video di radf3m perché non voglio farvi trovare quella schifezza in tl, però sono stufa marcia, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio farvi TALENT SCOUT DI AUTORI: Giacomo Guantini In questa rubrica voglio presentarvi alcune prose rapide e ficcanti, umoristiche e ironiche, che ... Così uscirono di casa, per non farvi più ritorno, ma furono fatti prigionieri a una Festa dell'Unità ...

Angelo, dal carcere alla cucina grazie a Frontiera lavoro Le giornate ? Tutte le mattine esce dall'istituto alle 6.30 per farvi rientro alle 20.30, essendo ... "Non ho ancora scontato la mia pena, però so che non voglio la vita di prima. Se potessi tornare ...

Tommaso Zorzi si mostra su Instagram con Francesco Oppini Caffeina Magazine Oroscopo di sabato 10 aprile: Toro, Un partner distratto vi fa soffrire Cosa ci aspetta sabato 10 aprile secondo lo Zodiaco. Ariete – Nella vostra attività raccoglierete presto i frutti di quanto seminato. In amore una nota stonata. Toro – La vog ...

L'appello di Lino Banfi: “Fatevi qualunque tipo di vaccino. AstraZeneca? Anziani lo facciano subito” Lino Banfi rientra nella cerchia di italiani che si sono vaccinati contro il Covid. Parlando della propria esperienza, l’attore 85enne ha rivolto agli anziani un appello per invitarli ad accettare qua ...

In questa rubricapresentarvi alcune prose rapide e ficcanti, umoristiche e ironiche, che ... Così uscirono di casa, per nonpiù ritorno, ma furono fatti prigionieri a una Festa dell'Unità ...Le giornate ? Tutte le mattine esce dall'istituto alle 6.30 perrientro alle 20.30, essendo ... "Non ho ancora scontato la mia pena, però so che nonla vita di prima. Se potessi tornare ...Cosa ci aspetta sabato 10 aprile secondo lo Zodiaco. Ariete – Nella vostra attività raccoglierete presto i frutti di quanto seminato. In amore una nota stonata. Toro – La vog ...Lino Banfi rientra nella cerchia di italiani che si sono vaccinati contro il Covid. Parlando della propria esperienza, l’attore 85enne ha rivolto agli anziani un appello per invitarli ad accettare qua ...