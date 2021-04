Verissimo, annuncio di Alice Campello e Morata: “Ne vogliamo altri due” (Di sabato 10 aprile 2021) Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Lei e il calciatore, quest’ultimo in collegamento da casa con i bambini, hanno confessato di volere altri figli. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 aprile 2021) Silvia Toffanin ha ospitato a, moglie di Alvaro. Lei e il calciatore, quest’ultimo in collegamento da casa con i bambini, hanno confessato di volerefigli. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Tommaso Stanzani, annuncio della Toffanin a Verissimo: “Ho una sorpresa” - _1l4ri4_ : RT @stomagnann: Proprietà di linguaggio invidiabile, professionalità, discorsi che non fanno una piega e che zittiscono chi gli va contro s… - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Principe Louis di Lussemburgo, l'annuncio di fidanzamento' su Mediaset Play… - Robcommentary : Ha fatto 1k in mezz'ora dopo l'annuncio di Verissimo chi come lui - Robcommentary : Aspettando l'annuncio di Tommaso della sua ospitata a Verissimo #Amici20 -