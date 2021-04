Usa | bimbo di 3 anni spara e uccide il fratellino di 8 mesi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) Dramma a Houston, Texas, dove un bambino di 8è morto venerdì per un colpo d’arma da fuoco. Are - secondo quanto riporta Associated Press - sembrerebbe essere stato ilmaggiore di appena tre. Il bambino sarebbe entrato in possesso di una pistola nell’appartamento dove si trovava e avrebbe accidentalmente aperto il fuoco contro il piccolo di 8ndolo. Il neonato, ha riferito l’assistente capo della polizia di Houston Wendy Baimbridge, è stato colpito all’addome: le persone che erano all’interno dell’appartamento lo hanno portato all’ospedale più vicino, dove è morto. “Voglio cogliere questo momento per supplicare genitori e tutori di non permettere a nessuno di accedere alle proprie armi da fuoco in casa - ha detto Baimbridge - Tenetele sotto ...